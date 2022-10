Calciomercato.com

... Reggina, Frosinone, Bari,18; Parma, Brescia 16; Cagliari 14; Modena, Ascoli 12; Cosenza, ... Informazioni sull'autore delRedazione See author's posts Redazione Articoli correlati Sport La ...... nella sfida interna contro ilpoi vinta proprio per 1 - 0. Un problema non da poco che ... IT Articoli CorrelatiPARTITA Genoa, post polemico di Zangrillo contro l'arbitro di Cosenza Malgrado la vittoria, bella ed importante, ottenuta sabato a Cosenza, il Genoa è tornato dalla Calabria con un po' di rabbia in corpo. A fargliela maturare è stato l'operato del signor Niccolò Baroni, ...Tra Genoa e Cosenza, alla prova del campo, passano due categorie. Il Grifone merita la promozione, i Lupi calabresi la serie C: mansueti come agnellini e incapaci nella ripresa, nonostante la superior ...