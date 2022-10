F1 | McLaren attacca Red Bull sul budget cap

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 ottobre 2022)a muso duro contro la Redsulla questionecap. La BBC rivela che Zak Brown, amministratore delegato, ha inviato una lettera alla Fia, mettendo in copia Stefano Domenicali in quanto Ceo del circus e gli altri team come Ferrari, Mercedes, Alpine, Alfa Romeo e Haas che hanno rispettato il tetto alle spese. Brown rimarca che il mancato rispetto delcap “e possibilmente anche le violazioni procedurali costituiscono un imbroglio offrendo un vantaggio significativo rispetto ai regolamenti tecnici, sportivi e finanziari. Un team (Red, ndr) che ha speso oltre il limite ha ottenuto un vantaggio ingiusto nello sviluppo dell’auto sia per la stagione in corso che in quella successiva”. Ecco perché lachiede alla Fia di adottare il ...