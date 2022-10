Droni kamikaze su Kiev | la Guardia Nazionale ne distrugge uno a colpi di armi automatiche | l' esplosione è a pochi metri

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Da domenica sera sono 43 iche sono piovuti sull'Ucraina, ma 37 sono stati abbattuti dalle forze di. Lo afferma Yuriy Ignat, speaker del Comando dell'Aeronautica Militare delle Forze Armate dell'Ucraina, durante un briefing presso il media center ucraino. Per abbattere i, ha affermato, "sono state coinvolte tutte le forze e i mezzi, i sistemi missilistici dell'aviazione e antiaerei e altre forze di difesa. Almeno l'86% sono stati distrutti, è abbastanza un buon risultato". Nella giornata di oggi, laè scesa in campo aed è riuscita ad abbatterne uno usando. Nelle immagini pubblicate si può vedere il momento dell'a ...

Le esplosioni sarebbero state provocate da un attacco die durante gli attacchi è stato colpito anche un palazzo non abitato, dove è divampato un incendio. Dopo l'attacco su Kiev, l'...Kiev è stata svegliata, stamattina, da diverse pesanti esplosioni provocate da. Dopo l'attacco è scoppiato un incendio in un edificio nel quartiere di Shevchenkiv. "Tutta la notte e tutta la mattina il nemico terrorizza la popolazione civile. Il nemico può ...Le esplosioni sono avvenute nel centro della capitale e nei pressi della Stazione centrale. Un edificio residenziale ridotto in macerie, sotto ci sono alcune persone.L'Iran si sta preparando a trasferire in Russia un lotto di missili balistici e anche Israele è pronto a intervenire a supporto dell'Ucraina ...