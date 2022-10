Cantante muore sul palco | la musica si ferma e gli spettatori piangono video | la tragedia di Mikaben

(Di lunedì 17 ottobre 2022) E’ morto improvvisamente sul, mentre si stava esibendo in concerto a Parigi, ilhaitiano: aveva 41 anni. L’artista, il cui vero nome è Michael Benjamin, ha avuto un sospetto attacco di cuore durante l’esibizione di sabato all’Accor Arena di Parigi Est come ospite del gruppo haitiano Carimi si legge sul ‘Guardian’. Idiffusi sui social media lo mostrano mentre si esibisce, poi si gira improvvisamente e si dirige verso il fondo del. Si è accasciato sotto gli occhi degli, lasi èta e sono stati chiamati i medici mentre il pubblico piangeva. I tributi sono arrivati da tutta Haiti dopo la sua morte, con stazioni radio e locali che hanno suonato la suaa ripetizione da sabato ...

Chi era Mikaben Mikaben, al secolo Michael Benjamin , era unhaitiano. Quarantuno anni, 20 di carriera, era diventato famoso in patria e all'estero nei primi anni 2000 con il brano 'Ou Pati'.Ilhaitiano Mikaben, il cui vero nome è Michael Benjamin, è deceduto sabato scorso durante un'esibizione all'Accor Arena di Parigi. Il video sui social: il 41enne cerca di allontanarsi, prima di ...Willie Spence, che è diventato famoso come secondo classificato in American Idol nel 2021, è morto in un incidente d'auto nel Tennessee. Spence, 23 anni, ha ...