Berlusconi arriva a via della Scrofa | la stretta di mano con Giorgia Meloni che lo attende al portone

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Sono le 16,40 quando quando Silviovarca lo storicodi viaper l’incontro atteso condopo lo strappo del voto al Senato. Fuori dalla sede di Fratelli d’Italia, prima di An e prima ancora del Msi, un tappeto di cronisti e fotografi beffati dall’ex premier chein auto per evitare l’assalto. “Mi scuso per il ritardo”, dice il Cavaliere scendendo dall’auto nel cortile del palazzo signorile dove lola premier in pectore, giacca fucsia e pantaloni. “Mi sono data del tempo, non preoccuparti”, risponde sorridente. “La accompagniamo”, aggiunge laall’indirizzo dell’ospite speciale, insieme all’inseparabile Patrizia Scurti. Ora l’incontro può cominciare. Un faccia a faccia ...

'Osteria!'. La mezza imprecazione di Chicco Testanel bel mezzo di un intervento sulla crisi dell'energia e le ricadute economiche sull'... "Umiliazione per". Lerner messo a tacere da ...La leader FdI Giorgia Meloni e il presidente di Forza Italia Silviosi vedranno di persona oggi a via della Scrofa, sede nazionale di Fratelli d'Italia. L'atteso incontrodopo i contatti telefonici tra i leader domenica. L'incontro è stato fissato ...Oggi pomeriggio Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi si incontreranno per siglare una tregua. La sinistra, dunque, «si metta l’anima in pace: siamo qui per risollevare la nostra Nazione», dice la leader ...Incontro del disgelo oggi in via della Scrofa tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi dopo lo scontro dei giorni scorsi con lo 'strappo' di Fi sull'elezione di Ignazio La Russa ...