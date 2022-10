Autovettura fuori strada nei pressi di Pietraroja | feriti due giovani

Leggi su anteprima24

Cusano Mutri (Bn)- Incidentele questa notte neidi. Poco prima dello scoccare dell'una di notte, sulla SP73 in direzione di Cusano Mutri, una Opel Astra si è ribaltata per cause ora in corso d'accertamento. Due le persone, entrambi di età giovane, che sono rimaste ferite. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme per mettere in sicurezza la vettura, isolando l'apparato elettrico, e i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita per effettuare i rilievi.