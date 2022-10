Ascolti tv | ancora bene “Mina Settembre 2”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Glitv di domenica sera Nella serata di ieri, domenica 16 ottobre 2022, continua a fare, su Rai1 la fictionha conquistato 4.570.000 spettatori pari al 25.5% di share (primo episodio: 4.763.000 – 24.1%, secondo episodio: 4.395.000 – 27%). Alle spalel su Canale 5 Scherzi a Parte che non decolla e registra 1.820.000 spettatori pari all’11.4% di share. Rai2 con NCIS Los Angeles ha raccolto 828.000 spettatori con il 4.1%. Su Italia1 il film Jurassic World – Il Regno Distrutto ha intrattenuto 1.093.000 spettatori con il 6.4% di share. Su Rai Tre Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 2.423.000 spettatori (12.2%) mentre- dalle 22.24 alle 23.58 – Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.422.000 spettatori (9.5%). Infine in onda su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 695.000 spettatori con ...

