Xi Jinping | l' eterno | in una Cina con qualche ombra di troppo

(Di domenica 16 ottobre 2022) Un decennale con molte luci ecrescente. Ecco un primo bilancio dellasotto la guida di Xi, che si è presentato quest’oggi al XX Congresso del Partito comunista cinese per ottenere un terzo mandato come segretario generale. Fatto che, in maniera inconsueta e rompendo la tradizione, gli garantisce uno storico risultato in qualità di presidente e capo del partito comunista più longevo dopo Mao Zedong. Xi attualmente ricopre le tre posizioni più importanti in: segretario generale del Partito, capo delle forze armate del Paese e presidente. Dovrebbe rinnovare il suo mandato per i primi due titoli al congresso, anche se nessun leader oltre a Mao - il fondatore dellacomunista - ha mai osato un terzo mandato. Quanto alla presidenza, anch’essa aveva un ...