Volley | Superlega 2022 2023 | classifica e risultati della regular season

(Di domenica 16 ottobre 2022) Lae tutti idi. Archiviata la strepitosa estate azzurra, lo spettacolopallavolo continua con la massima serie del campionato italiano dimaschile. Le 12 squadre iscritte sono pronte a darsi battaglia nella corsa per lo Scudetto, con la Luce Civitanova che proverà a difendere il titolo conquistato negli ultimi due anni. Di seguito lae tutti istagione regolare, aggiornati in tempo reale.: FORMULA E REGOLAMENTO: TUTTE LE DATE ...

ivolleymagazine

...00 Fortitudo Bologna - Nardò basketball 86 - 62 19:00 Udine - Cestistica San Severo 75 - 69 19:30 Latina - Urania 93 - 91 Visualizza Serie A217:00 Monza - Milano 2 - 3 19:30 ...... alle ore 18:00 di domenica 16 ottobre l'Eurosuole Forum apre le sue porte sul big match nella 3giornata di2022 - 2023 . Una partita molto interessante: entrambe le squadre ci ... Pallavolo SuperLega – Cortesia: “Ci portiamo via la giusta cattiveria per tornare in casa e fare una grande partita” L'Allianz Milano sconfigge in tre set l'Emma Villas Aubay Siena nella partita valevole per la terza giornata della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile.Diretta Civitanova Modena streaming video Rai: orario e risultato live della partita che si gioca per la 3^ giornata nel campionato di volley SuperLega.