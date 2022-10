Taiwan | Taipei replica a Xi | “No a compromessi su sovranità e democrazia”

(Di domenica 16 ottobre 2022) (Adnkronos) – “C’è consenso nell’opinione pubblica disul fatto che non vi possano esseresuterritoriale,e libertà e che lo scontro militare non deve essere un’opzione per entrambi i lati dello stretto di Formosa”. Così un portavoce della presidente di, Tsai Ing-wen,alle dichiarazioni di Xi Jinping sulla riunificazione ‘con tutti i mezzi”, compresa la forza. “La squadra di sicurezza nazionale sta monitorando attentamente la situazione – ha aggiunto il portavoce Chang Tu-han – e continueremo a prestare massima attenzione agli sviluppi”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

