Spezia-Cremonese LIVE 0-1 | la sblocca Dessers

(Di domenica 16 ottobre 2022), si salvi chi può. Nella decima giornata di Serie A alle 15 è in programma lo scontro diretto per la salvezza...

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/23: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 10ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Manganiello. L'EPISODIO CHIAVE DEL ......30 Verona - Trentino 3 - 2 CALCIO - SERIE A 12:30 Torino - Empoli 1 - 1 15:00 Monza -2 - 0 15:00 Salernitana - Verona 2 - 1 15:00 Udinese - Atalanta 2 - 2 18:00- Napoli 1 - 4 20:45 ...Lazio-Udinese 0-0 e Spezia-Cremonese 0-0 in campo per la decima giornata di Serie A LA VIGILIA La Lazio ci crede - Anche se nelle ultime 15 sfide con l'Udinese la Lazio ha registrato una sola ...Dopo la rinascita nerazzurra degli uomini di Inzaghi derivante dalla grande prestazione al Camp Nou nella notte di Champions di mercoledì, Lautaro e Barella hanno sbancato la Salernitana. La Serie A p ...