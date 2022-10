La Gazzetta dello Sport

L'ex del Napoli stavolta va subito a regime, garantendo solidità fisica a Verratti e Vitinha, dietro al solito tridente, da dove si sganciano a turno Messi e. Così il Marsiglia, che Tudor ...Nella ripresa Gigot lascia in 10 i suoi dopo aver rimediato un cartellino rosso per un'entrata sconsiderata su, ma ciò non cambia le sorti del match. Il Psg amministra il vantaggio e si gode ... Neymar stende il Marsiglia: il Psg vince il Classique e allunga in classifica Nel posticipo dell'undicesima giornata di Ligue 1 2022/2023, il Psg batte 1-0 il Marsiglia e fa suo "Le Classique". Ai parigini basta una rete di Neymar.Il video con gli highlights e i gol di Psg-Marsiglia 1-0, match valido per l'undicesima giornata Ligue 1 2022/2023. Gol di Neymar, assist Mbappe ...