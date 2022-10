MotoGP Australia | Quartararo | ' Non mollo | può ancora succedere di tutto'

Alex Rins su Suzuki ha vinto il Gran Premio d'della Moto GP. Terza la Ducati di Francesco Bagnaia che sale così in testa al Mondiale approfittando anche della caduta del rivale per il titolo Fabio Quartararo. Sul podio, al secondo posto,...Dopo il no comment di Buriram ci si poteva attendere un Fabio Quartararo piuttosto giù di morale nel post gara di Phillip Island, invece il francese dimostra grande maturità, analizzando con calma e ...Gara vinta dallo spagnolo Rins su Suzuki davanti alla Honda del connazionale Marc Marquez ma è la lotta iridata a tenere banco: Fabio Quartararo cade e cede la testa della classifica all’italiano: «Vo ...Fabio deve ora rincorrere: "Non so perchè sono andato lungo, poi ho fatto un errore. Se vincessi il titolo non sarebbe un miracolo" ...