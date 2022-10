LIVE MotoGP | GP Australia 2022 in DIRETTA | Quartararo sbaglia e precipita al 22° posto

(Di domenica 16 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-20 Rins era partito 10°, ora è già 3°: grande sorpresa, la Suzuki sta volando. -20 Sorpasso secco di Rins su Bagnaia, che sta facendo fatica. Ora l’italiano è 4°. -20 Martin e Marquez allungano, Bagnaia a 7 decimi. -21comunque ha 5?3 di ritardo da Martin, non è lontanissimo. Ma è 19°. -21 Ora è il momento di Rins. Supera con facilità Miller ed è 4°, ora ha davanti Bagnaia. -22 Attenzione alla rimonta di Rins, è già 5° dopo aver superato Aleix Espargarò. E’ una gara molto incerta, senza un padrone. -22inizia la rimonta ed è 19° dopo l’errore commesso. -22 Bagnaia si sta prendendo dei rischi e ripassa Miller in fondo al rettilineo. L’no monta una coppia di gomme medie. -23 Miller questa volta supera Bagnaia e si prende la terza posizione. -23 Gruppo ...

Dalla pole - position scatterà lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac) a precedere l'iberico Marc Marquez (Honda) e Francesco Bagnaia (Ducati). Pecco, dalla prima fila, vorrà partire in maniera ...Latorna in pista e lo fa col GP d'Australia , terzultimo appuntamento della stagione 2022. La classifica piloti è attualmente così composta: Fabio Quartararo (219 pt.). Pecco Bagnaia (217 pt.). ...Il racconto in diretta del GP d'Australia, terzultimo appuntamento del Mondiale 2022 di MotoGP. Si corre sul circuito di Phillip Island. Partenza prevista alle ore 5.00 di domenica 16 ottobre 2022.Martin torna in pole dopo 13 Gran Premi, a 189 giorni dall'ultima volta ad Austin. Marquez (Honda) si aggancia a Bagnaia (Ducati) e chiude le qualifiche al 2° posto, Pecco… Leggi ...