Inter - Salernitana 2 - 0 | Lautaro e Barella show - Sport - Calcio - quotidiano net

Un gol per tempo e l'va: quarto risultato utile tra campionato e coppa con Lautaro e Barella sugli ...L'conquista tre punti contro la, grazie ai gol di Lautaro nel primo tempo e Barella - migliore in campo insieme a Calhanoglu - nel secondo. Ecco tutti i voti della sfida di San ...L'Inter parte subito forte e domina tutta la partita. Al 20' Salernitana pericolosa con Dia per Kastanos in controfuga, tiro che finisce sull'esterno della rete. Un diagonale di Di Marco (30'), ...MILANO (ITALPRESS) – Due gol dell’Inter alla Salernitana che si è dovuta arrendere al maggior tasso tecnico degli avversari. I ragazzi ...