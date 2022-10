Governo | Pd | Grave se figli Berlusconi in trattative

(Di domenica 16 ottobre 2022) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - “Sui giornali di oggi leggiamo che idi Silviohanno cercato di convincere il padre a trovare un accordo con Giorgia Meloni in nome della difesa dell'azienda di famiglia". Così il senatore del Pd Franco Mirabelli. "Trovo che questo sia molto. Perché idientrano nella trattativa per la formazione del? Di cosa parlano con Meloni? Del futuro di Mediaset? Sono cose che in qualunque altro paese occidentale sarebbero inconcepibili", aggiunge. "Com'era la favola della destra normale in un Paese normale? Nella trattativa per la formazione delentrano in campo idi B cioè i proprietari di Mediaset. Di cosa parlano con Meloni? Del futuro dell'azienda? Cose inconcepibili ...

la Repubblica

Trovo che questo sia molto. Perché i figli di Berlusconi entrano nella trattativa per la formazione delDi cosa parlano con Meloni Del futuro di Mediaset Sono cose che in qualunque ...In generale, in Italia non si soffre dicarenza alimentare. Ma le persone che hanno redditi ... E' importante che la collaborazione tra le agenzie delle Nazioni Unite e il nuovoprosegua ... Governo, le news su Meloni e i ministri. Sulla Shoa: "Furia nazifascista memoria di tuti gli italiani" (Adnkronos) – “Sui giornali di oggi leggiamo che i figli di Silvio Berlusconi hanno cercato di convincere il padre a trovare un accordo con Giorgia Meloni in nome della difesa dell’azienda di famiglia ...Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Sui giornali di oggi leggiamo che i figli di Silvio Berlusconi hanno cercato di convincere il padre a trovare un accordo con Giorgia Meloni in nome della difesa ...