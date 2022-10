Covid | in Campania 1 764 positivi e un deceduto

(Di domenica 16 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 1.764, in, i neoalsu 11.670 test esaminati: un calo significativo rispetto a ieri quando ierano stati 2.193 su 13.315 tamponi. Un decesso nelle ultime 48 ore (erano stati 2). Negli ospedali continua a restare sostanzialmente invariata la situazione nelle terapie intensive con 15 posti letto occupati (erano 14) e stabili sono anche i ricoveri in degenza con 272 posti letto occupati (-2 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Diminuiscono i numeri dei nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da . Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 1.764 positivi su 11.670 tamponi esaminati , 429 in meno di ieri con 1.645 ...Il bollettino della Regionesulla pandemia- 19, con gli aggiornamenti di domenica 16 ottobre 2022 sui numeri delle ultime 24 ore. Prosegue il lavoro di monitoraggio della diffusione del virus, con un nuovo ...StampaSono 1.764, in Campania, i neo positivi al Covid su 11.670 test esaminati: un calo significativo rispetto a ieri quando i positivi erano stati 2.193 su 13.315 tamponi. Un decesso nelle ultime 48 ...Sono 1.764, in Campania, i neo positivi al Covid su 11.670 test esaminati: un calo significativo rispetto a ieri quando i positivi erano stati 2.193 su 13.315 tamponi. Un decesso nelle ultime 48 ore ( ...