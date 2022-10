Bologna | Thiago Motta | Meritavamo un risultato diverso contro una squadra in forma come il Napoli' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 16 ottobre 2022): "Siamo rammaricati,il pareggio", allenatore del, ha parlato in Press Conference dopo la sconfitta col. Di seguito le sue parole: "La frustazione esiste perche' non abbiamo raccolto un puntoil. Mi e' piaciuta la prestazione. Abbiamo creato difficolta' agli azzurri. Chi è subentrato ha fatto bene.ununain. Proteste all'arbitro? Le due squadre in campo hanno giocato bene. Mi sono piaciuti tutti, non solo Barrow e ZirkZee. Dipende da loro se possono giocare nuovamente insieme. Ile' ...