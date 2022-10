Auto in fiamme a Monteforte Irpino | tanta paura | occupanti sono in salvo

Leggi su anteprima24

(Di domenica 16 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – I Vigili del Fuoco di Avellinointervenuti sull’strada A16 Napoli – Canosa, al Km. 40 in direzione Canosa, nel territorio del comune di, per un incendio di un’vettura in transito. Leche hanno avvolto il veicolostate spente, mettendo anche in sicurezza l’area. Le tre persone a bordo dell’dirette ad Avellino, oltre un comprensibile spavento non ha subito conseguenze. L'articolo proviene da Anteprima24.it.