Spezia-Cremonese | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

(Di sabato 15 ottobre 2022)(domenica 16 ottobre calcio d'inizio alle ore 15.00) è una gara valida per la decima giornata di campionato in Serie...

... che arriva dalla larga vittoria contro lain campionato e vuole continuare a volare su ...simile a quella che al suo allenatore era riuscita già l'anno scorso alla guida dello: sarebbe ...... Maurizio Compagnoni e Beppe Bergomi ore 15 Lazio - Udinese su Dazn Telecronaca: Dario Mastroianni e Federico Peluso ore 15su Dazn Telecronaca: Alessandro Iori e Sergio Floccari ...Torna in campo la Serie A e lo fa con la decima giornata. Una delle partite che va a comporre il weekend è Spezia-Cremonese ...Spezia e Cremonese non si sono mai affrontate in Serie A, mentre in Serie B vantano ben 24 precedenti: 11 vittorie dei liguri, otto dei lombardi e cinque pareggi, tra cui quello dell’ultimo confronto ...