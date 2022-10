Paola Barale | Ballando 15 ottobre 2022 video e gallery

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 15 ottobre 2022) Nella seconda puntata dicon le Stelledi stasera, 15, in onda su Rai1, abbiamo potuto vedere anche la coppia formata dalla conduttrice e showgirle dalla new-entry del programma Roly Maden. La coppia stasera ha ballato una Bachata sulle note del celebre brano Da Ya Think I’m Sexy? di Rod Stewart.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Non male, ma deve ancora finire il rodaggio. Molto bella la coppia e come è amalgamata. Per lei sono arrivati in totale di 31 punti, con punteggi tra il 5 e l’8. A voi il ...