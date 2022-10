Juric | ' Abbiamo fatto errori | ma meritavamo il pari Nulla da rimproverare ai miei ragazzi'

Cattiveria "Il gol subito Oggi è stato un calcio piazzato - continua- .analizzato questa cosa molte volte. la mia sensazione è che ci sono momenti nella partita in cui l'allenatore ...Sui gol nei finali, così: "Oggi è un calcio piazzato, non vuol dire. Questa cosa l'analizzata, credo che ci siano momenti di gara in cui l'allenatore non conta più. Escono voglia e ...Ivan Juric è un mix di amarezza e quasi rassegnazione. "Mi dispiace tanto, ma non riesco a fare di più per il Toro e a portarlo più in alto" le parole del tecnico granata dopo l'ennesima sconfitta in ...La Juventus ritrova la vittoria nel derby della Mole contro il Torino. Le dichiarazioni in conferenza stampa di Massimiliano Allegri ...