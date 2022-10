Iran | Letta | ' in difesa donne iraniane | ' Bella Ciao' chiude congresso Pse'

Forte contrarietà invece da parte della sinistra e del Pd, che con il segretario Enricoha ... Da quando insono iniziate le proteste a seguito della morte in custodia di polizia di Mahsa ......dei ministri degli Esteri riuniti a Lussemburgo ci sarà anche la situazione delle proteste in... "La maggioranza assoluta..." Pagnoncelli gela: altro autogol del Pd La Cina è un attore ...Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "In difesa delle donne iraniane. Bella Ciao alla conclusione del Congresso di Berlino Pse". Lo scrive su twitter Enrico Letta.L'Iran ha criticato il presidente francese, Emmanuel Macron, denunciandone le "ingerenze" negli affari iraniani, per aver preso posizione in favore delle proteste. (ANSA) ...