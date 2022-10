Gasperini | ' Scudetto? Non rispondo per non perdere amicizie'

Commenta per primo L'Atalanta ha battuto 2 - 1 il Sassuolo e il suo allenatore ha parlato così a Sky . 'Non rispondo. È una bella soddisfazione per tutta quanta la squadra. Dieci partite non sono poche, avere fatto 24 punti è un grande merito per loro. Siamo partiti al meglio, sempre molto ...Sono belle domande. Per non perdere amicizie non rispondo', dice il tecnico della Dea, Gian Piero. 'Dieci partite non sono poche, avere fatto 24 punti e trovarsi così in alto è ...Gian Piero Gasperini riveste la maglia rosa del campionato, almeno fino a domani sera, in attesa di Napoli-Bologna: “La squadra ha condizione, avevamo gamba. Non riduciamo magari a chiudere le partite ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...