Fiumicino | una classe dirigente preparata per saper gestire un territorio e le sue aspirazioni

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 15 ottobre 2022)– Tanti giovani, ma non solo. Anche persone più grandi consapevoli che per poter ambire a governare unbisogna essere preparati. Lo si deve alla cittadinanza che si vuole rappresentare, per una questione etica. Ma diventa indispensabile se si vuole davvero incidere sulla crescita di un paese. Bisogna conoscere non solo le norme che regolano la vita amministrativa locale, ma avere consapevolezza di come funziona la macchina amministrativa ai diversi livelli,e come potersi interfacciare, come poter interagire. Governare unnon è solo una questione di numeri, di chi ha più voti, ma di è meglio preparato per far fare alla città quel salto di qualità che poi, a cascata, rovescia i suoi benefici sulla cittadinanza. E con questo obiettivo, con docenti di altissimo livello, che è iniziato ...