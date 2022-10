F1 | Théo Pourchaire debutta nel ‘Circus’ nelle libere di Austin

Leggi su oasport

è pronto perre in F1 il prossimo fine settimana in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti d'America. Il transalpino verrà impiegato da Alfa Romeo nel corso della prima sessione di prove. Il 19enne francese, portacolori di ART per la FIA F2, è atteso in Texas dopo aver svolto un test privato a Budapest lo scorso Agosto. Il finnico Valtteri Bottas cederà il posto al giovane transalpino che dal 2023 diventerà ufficialmente il terzo pilota di Alfa Romeo al posto del polacco Robert Kubica. Il nativo di Grasse ha riportato alla stampa in una nota: "Sono entusiasta di poterre durante un turno ufficiale. Devo ringraziare tutti coloro che hanno creduto in me, scendere in pista con una monoposto del genere è un sogno che si avvera".