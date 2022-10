Calcio | Serie A | Empoli-Monza 1-0**

(Di sabato 15 ottobre 2022), 15 ott. - (Adnkronos) - L'sconfigge 1-0 ilnell'anticipo della decima giornata diA, disputato allo stadio 'Castellani' della città toscana. A decidere il match il gol di Haas all'11'. Gli ospiti chiudono in dieci uomini per l'espulsione di Rovella al 95'. In classifica la squadra di Zanetti sale al decimo posto a quota 11 sorpassando i brianzoli dodicesimi con un punto in meno.

