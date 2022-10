Calcio femminile | Serie A 2022-2023 | l’Inter dilaga contro il Milan | bene Fiorentina e Como

(Di sabato 15 ottobre 2022) Si sono giocate oggi le prime tre partite valevoli per la sesta giornata delladi. Nel match delle 12:30 laha battuto il Pomigliano per 1-0, mentre nei due incontri delle 14:30 sono arrivate le vittorie di Inter erispettivamentee Parma. Successo con fatica per lasul campo del Pomigliano (0-1). La Viola passa in vantaggio al 44? con il gol di Milica Mijatovic e poi resiste fino al triplice fischio. Da segnalare il rigore parato da Baldi al 78? sul tiro dagli undici metri della numero 10 del Pomigliano, Taty. In seguito a questa partita laè salita in seconda posizione in classifica a quota 15, mentre la squadra ...

Sesta giornata di Serie A2022/23 , tre i match già disputati. Focus sul derby tra Inter e Milan , vinto dalla formazione nerazzurra. Fiorentina ancora vincente e prima vittoria per il Como . Derby infuocato quello ...... allo Stadio 'Ernesto Breda' di Sesto San Giovanni, andrà in scena il derby Inter - Milan, valido per la sesta giornata del campionato di Serie A2022 - 2023 ;di inizio alle ore 14. Notizie > Calcio femminile, stadio gratis per la squadra. La Fiorentina trova il gol vittoria nel finale di primo tempo. Mijatovic nel finale di primo tempo trova il gol, nella ripresa Taty butta via il pareggio. La Fiorentina Women’s batte il Pomigliano Fem ...La partita Inter - Milan di Sabato 15 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A Femmi ...