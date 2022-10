Auger-Aliassime | “L’atmosfera di Firenze è meravigliosa Voglio vincere un altro titolo”

Leggi su oasport

(Di sabato 15 ottobre 2022) Felixsi è qualificato per la terza volta in stagione in una finale Atp dopo quelle raggiunte a Rotterdam e a Marsiglia. Il canadese si è sbarazzato con il punteggio di 6-3 6-2 di Lorenzo Musetti. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa: Sei stato forte dall’inizio alla fine del match, qual è stata la chiave? “Il servizio è andato benissimo dopo tre/quattro game. Lorenzo Musetti è un giocatore speciale, ma sono riuscito ad essere aggressivo e a comandare con i colpi di inizio gioco. Sto tenendo un livello davvero alto. Domani sarà l’ultimo match della settimana e cercherò di esprimere il mio miglior tennis“. Quanta voglia hai di ripetere il risultato di Rotterdam? “E’ stata una grande soddisfazioneper la prima volta a Rotterdam egiocare ancora bene come in quella circostanza. ...