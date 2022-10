2 - 1 al Sassuolo | Atalanta si prende la vetta

(Di sabato 15 ottobre 2022) L'batte in rimonta ile siladella classifica. La squadra di Gasperini torna al primo posto (in attesa del Napoli) battendo a Bergamo 2 - 1 gli emiliani: la Dea era ...

L'batte in rimonta ile si prende la vetta della classifica. La squadra di Gasperini torna al primo posto (in attesa del Napoli) battendo a Bergamo 2 - 1 gli emiliani: la Dea era ...Reduce dalla rimonta subita in casa dell'Udinese, l'si prende la 'rivincita' ai danni del, ribaltandolo 2 - 1 a cavallo dei due tempi. Decisivi i gol di Pasalic e Lookman dopo il vantaggio ospite targato Kyriakopoulos. Con questo ...Il Sassuolo va in vantaggio nel primo tempo, ma l'Atalanta poi ribalta tutto e vince 2-1. Una partita ben giocata da entrambe le squadre, ma ad ottenere i tre punti alla fine è stata la squadra bergam ...Il match di "chiusura" del sabato calcistico di serie A, si è giocato a Bergamo, dove l'Atalanta affronta il Sassuolo. I padroni di casa ...