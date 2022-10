Turchia | esplosione in miniera | 49 persone intrappolate a 300 metri di profondità

AGI - Un'in una miniera di carbone nella città portuale di Amasra, nella provincia turca di Bartin, ha intrappolato 49 persone. Lo ha riferito ai cronisti il governatore locale, Nurtac Arslan. ...... il ministro dell'Interno Süleyman Soylu e il ministro dell'energia e delle risorse naturali Fatih Dönmez si sono recati nella regione per condurre indagini sull'. Nella ...Una cinquantina di operai sono rimati bloccati in una miniera di carbone di Amasra, nel nordovest della Turchia, a seguito di un’esplosione, Lo riferiscono venerdì i media turchi. Otto lavoratori sono ...Allarme in Turchia per l'esplosione di una miniera di carbone ad Amasra, sul Mar Nero. Quasi 50 operai di una miniera di carbone sono rimasti intrappolati oggi a centinaia di metri sotto terra.