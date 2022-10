She-Hulk | Attorney at law – Recensione dell’episodio finale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Con questo episodio intitolato ” Chi è la protagonista?” si conclude la prima stagione di She-at Law, e quello che più mi fa sorridere è che proprio qualche giorno fa mi sono ritrovata a confrontarmi con amici con pareri discordanti dal mio a proposito di questa serie, quindi come non cogliere l’occasione di farvi partecipi? Partiamo dal Principio: per poter esprimere un qualche minimo giudizio, credo sia inutile dire che ovviamente la serie andrebbe prima guardata, ma tralasciamo questo particolare “scontato”. Dove eravamo rimasti nell’ultimo episodio di She-? La settimana scorsa, l’episodio terminava con lo scoppio di ira malgestito da parte di Jen, che durante il galà si trasforma in She-, alla vista di un suo video in atteggiamenti intimi, di fronte a tutti i partecipanti della ...