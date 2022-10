Putin apre al dialogo | o forse no | mentre sta per perdere Kherson

Leggi su panorama

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Oggi a margine del summit di Astana (Kazakhstan) ha parlato il presidente russo Vladimirche ha rilasciato delle dichiarazioni a dir poco contraddittorie. Sulla guerra che dura ormai da otto mesi nella quale sono morti piu’ di 60.000 soldati russi,all’agenzia Interfax si è detto « non pentito » e ha poi aggiunto: «Quello che sta accadendo oggi è, per usare un eufemismo, spiacevole, ma ci saremmo trovati nella stessa situazione un po' più tardi, solo in condizioni peggiori per noi. Quindi stiamo agendo in modo corretto e tempestivo» ha aggiunto il leader del Cremlino. Poi il presidente russo ha escluso nuovi attacchi: «non c’è la necessità di nuovi attacchi di larga scala in Ucraina almeno per il momento,in futuro si vedrà». Poi dopo questa minacciaha detto di non volere la distruzione ...