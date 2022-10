Per quale poltrona litigano i compagni | ufficiale | Pd e grillini sono disperati

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) La prima notizia per chi (giustamente) non mastica la politica è che stavolta la sinistra pur avendo perso le elezioni ha davvero diritto alla presidenza di Commissioni e Giunte di un certo peso istituzionale e strategico; così prevedono le norme. La seconda, ma questa fa meno notizia anche se è tutta da raccontare, è che Pd, 5 Stelle e calendian-renziani dopo aver litigato per tutta la campagna elettorale (pocos, locos y mal unidos) ora stanno litigando anche per spartirsi le poltrone e gli strapuntini che spettano loro, e le beghetanto tra i capi e i capetti dei diversi partiti quanto dentro ai partiti stessi. SERVIZI OCCUPATI Nel gran caravanserraglio del primo partito dell'opposizione c'è ad esempio chi al Copasir vorrebbe Enrico Borghi che al Copasir due anni fa era entrato per sostituire Lorenzo Guerini poi nominato ministro, e chi invece si ...