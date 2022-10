MotoGP GP Australia 2022 | Zarco doppietta nelle prove libere | risultati e classifiche

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Johannsi prende entrambe le prime due sessioni didel GP didi, 18esimo appuntamento del motomondiale. Il pilota francese della Ducati Pramac, infatti, è il più veloce siaFP1 cheFP2, dove è l’unico a scendere sotto l’1:29.500. In generale a Phillip Island sono ancora le Ducati a fare la voce grossa, visto che nella prima sessione diè Jack Miller a seguire a poca distanza, mentre nella seconda sessione ecco Marco Bezzecchi. Dopo il lavoro delle FP1, Fabio Quartararo fa un deciso balzo in avanti poche ore più tardi, chiudendo quarto; leggermente più attardati gli altri contendenti per il titolo, ovvero Francesco Bagnaia, Aleix ...

Con la sua voce ha esaltato la Superbike e la Ducati prima dell'ingresso in. Fonte di aneddoti ... GP Australia Monster Yamaha MotoGP 2022 - Fabio Quartararo ha iniziato il weekend del Gran Premio d'Australia con la volontà di mettersi alle spalle la difficile gara di Buriram, Thailandia. Il Campio ... Il pilota Yamaha apre il weekend più delicato della sua carriera chiudendo quarto in combinata Fabio deve concentrarsi sul round in Australia essendo molto delicato in ottica classifica mondiale.