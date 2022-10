Marta Flavi confessa come fa ad avere un viso così giovane

(Di venerdì 14 ottobre 2022)ha 71 anni ma davvero non li dimostra, il suoè ben più, la sua forma fisica è da invidia. E’ tra le protagoniste di Ballando con le stelle e alla rivista Gente svela i suoi segreti di bellezza, rispondendoalla curiosità di tante donne. Cosa faper esserein forma? Prima di tutto si piace, lo dice, lo ripete ed è evidente. Un primo passo importante per prendersi cura di se stessa, è il primo consiglio. Confida che da piccola aveva qualche chiletto in più ma che nel tempo è cambiata, crescendo è diventata lache sembra non invecchiare mai. Si prende molta cura del suo corpo, è ovvio. Non mentechi racconta di essere pigra e di non fare ...

La conduttrice confessa anche perché ha rifatto il naso: "Era grosso e aquilino" A Ballando con le stelle vuole arrivare fino alla finale: "Una bella sfida"a Ballando con le stelle vuole arrivare in finale. "Una bella sfida" , sottolinea a Gente . Al settimanale la conduttrice rivela come si tiene in forma a 71 anni . Per lei un'ora di ...Le coppie in gara di Ballando con le stelle Queste le coppie in pista, ogni sabato sera: Iva Zanicchi - Samuel Peron; Paola Barale - Roly Maden;- Simone Arena; Luisella Costamagna - ...La conduttrice confessa anche perché ha rifatto il naso: “Era grosso e aquilino” A Ballando con le stelle vuole arrivare fino alla finale: “Una bella sfida” Marta Flavi a Ballando con le stelle vuole ...La lite con il pesante insulto tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli, ripstettivamente concorrente e giurata, l'infortunio della Costamagna e Massimiliano Gallo come Ballerino per ...