LDA è in ospedale | quali sono le condizioni di Luca D’Alessio

Leggi su tvzap

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Personaggi Tv – Fan preoccupatissimi per, in arte LDA. Il cantante è ine per questo motivo non sarà all’evento live programmato per domani, sabato 15 ottobre 2022, a San Severo. A comunicarlo è stato lui stesso con un post e alcune storie su Instagram, dove ha pubblicato alcune foto che lo ritraggono su un letto d’. L’artista ha subito specificato che non è nulla di grave. LDA, noto grazie alla partecipazione alla scorsa edizione di «Amici di Maria De Filippi», aveva già anche rimandato, nei giorni scorsi, i concerti previsti per il prossimo dicembre. Gli eventi si svolgeranno il prossimo aprile. Scopriamo insieme tutti i dettagli e come sta ora. Leggi anche l’articolo —> Gigi, a quanto ammonta il mantenimento di Anna ...