Fascismo | l' Anpi si interroga sulla Marcia su Roma del 1922 con uno sguardo al presente

ANPI

... una associazione che sfila con i centri sociali e che fa comodo solo per tenere alto il pericolo del, che però non c'è più da ben 72 anni. L'è una associazione vergognosa', ebbe a dire ...... una associazione che sfila con i centri sociali e che fa comodo solo per tenere alto il pericolo del, che però non c è più da ben 72 anni. () Lè una associazione vergognosa , che ... Fascismo e antifascismo nell'opinione dei modenesi 25 Ottobre 2022 / Modena