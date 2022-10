Face It Alone è la canzone inedita dei Queen con la voce di Freddie Mercury

E qui veniamo alla pubblicazione diIt, annunciato in estate da May e Taylor e primo assaggio di un box set retrospettivo che, negli intenti della Queen Production, dovrebbe finalmente ...E' on line "It", prima canzone dei Queen con la voce di Freddie Mercury ad essere pubblicata dal 2014. Il chitarrista Brian May e il batterista Roger Taylor avevano dato la notizia della sua esistenza ...E’ on line «Face It Alone», prima canzone dei Queen con la voce di Freddie Mercury ad essere pubblicata dal 2014. Il chitarrista Brian May e il batterista Roger Taylor avevano dato la notizia della su ...I Queen, con un comunicato che è stato condiviso in tutto il mondo, hanno annunciato l'arrivo di un inedito con la voce di Freddie Mercury.