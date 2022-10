Estelle di Svezia ruba la scena a Maxima d’Olanda | è lei la vera regina

Leggi su amica

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Due regine (Silvia e), due re (Carlo Gustavo e Guglielmo), un’erede al trono (Vittoria) e suo marito (Daniel). Nonostante il parterre d’eccezione, are a tutti la, in occasione della visita ufficiale dei Reali olandesi a Stoccolma, è stata la piccola, fresca dei suoi dieci anni (foto: Getty) A soli dieci anni è riuscita are laa tutti. Alla madre, al padre, al nonno sovrano. Persino allad’Olanda e al re Guglielmo, in visita ufficiale inper un mini tour di tre giorni, dall’11 al 13 ottobre. Ma, d’altronde, come si fa a non lasciarsi incantare dalla principessa, figlia di Vittoria die futuradel Paese ...