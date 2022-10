È ufficiale | quelli del centrodestra sono folli

(Di venerdì 14 ottobre 2022) 00:00 Caos, quello che è successo ieri al Senato con Forza Italia che non vota La Russa è folle. Fa bene oggi Francesco Bei a scrivere su Repubblica: “La destra si sgretola alla prima prova”. Sintetizza meglio di tutti ciò che avvenuto ieri. 05:27 Anche l’opposizione non se la passa benissimo… 07:13 Una specie di incredibile salamelecco a Liliana Segre, a cui solo Capezzone cerca di porre un freno. 10:00 Per tutti questi qua, La Russa, diventa Ignazio Benito Maria… 12:00 Il leghista Lorenzo Fontana, che dovrebbe diventare presidente della Camera, diventa invece un integralista putiniano. Questimatti! 13:20 Alcuni retroscena raccontano che la Meloni temeva il non voto di Salvini, invece… 14:20 Interessante la lettura politica di Mattia Feltri sulla Stampa. 17:12 Come l’hanno presa i giornali di… 18:45 ...

AS Roma

Come riportato sul sitodi Call of Dury: Modern Warfare 2, infatti, i giocatori potranno ...ovviamente i giochi multiplayer hanno un valore aggiunto a livello commerciale rispetto a...Zuppa di Porro Watch this video on YouTube 00:00 Caos centrodestra , quello che è successo ieri al Senato con Forza Italia che non vota La Russa è folle . Fa bene oggi Francesco Bei a scrivere su ... Roma-Torino: parte la vendita dei biglietti Pensioni, rivalutazione straordinaria e transitoria: la circolare Inps con tutte le istruzioni per il calcolo degli aumenti.Il componente dei proletari armati per il comunismo, finito in manette dopo diversi anni vissuti da rifugiato politico in Francia e in Brasile, è in carcere per aver commesso quattro omicidi ...