Conferenza sul clima Cop27 | un fallimento annunciato

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Con l'avvicinarsi della, ladelle Nazioni Unite sui cambiamentitici in programma nella prima metà di novembre a Sharm El Sheikh, Egitto, emerge che i progressi tangibili delle nazioni partecipanti verso le emissioni dello zero netto sono stati limitati e, in alcuni casi, persino regrediti. Alla fine della COP26 di Glasgow fu firmato un accordo internazionale per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius e raggiungere lo zero netto di emissioni di anidride carbonica entro il 2030, ovvero confermare la parte più cruciale dell'accordo di Parigi. Tuttavia, ormai alla vigilia dell’edizione 2022 di questo appuntamento, nessun paese risulta essere in linea con i suoi obiettivitici, sia dal punto di vista della concretezza, sia per quanto riguarda le risorse stanziate per realizzare i ...