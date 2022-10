Caos Atletico Madrid | rottura totale tra il calciatore e Simeone | puo’ partire a gennaio!

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Pensavate che gli unici separati in casa ultimamente fossero solo Mbappe’ con il Paris Saint Germain? Il mercato di gennaioveramente scaldare i motori perche’ oltre al francese anche un altro giocatore avrebbe chiesto la cessione a gennaio. Joao FelixE’ lo strano caso di Joao Felix. La bomba del giorno l’ha sganciata il quotidiano A Bola che parla di una frattura non piu’ sanabile e del talento portoghese ormai deciso a lasciare. Tutto sarebbe nato dal match contro il Club Brugge.lascia in panchina Joao Felix, durante la ripresa lo manda a scaldare tre volte, ma non entra mai. Una scelta che avrebbe fatto surriscaldare gli animi tra i due e che segnera’ forse un probabile addio gia’ a gennaio. Una stella che dopo l’esplosione al ...

Liberoquotidiano.it

Joao Felix - Diego Simeone : è rottura. Il mancato ingresso nell'ultimo impegno di Champions contro il Club Brugge (0 - 0) ha fatto arrabbiare non poco il talento portoghese dell'Madrid, fatto scaldare per 35 minuti ma che non è poi entrato in campo. Una volta appreso che sarebbe rimasto in panchina, la reazione del giocatore verso il suo allenatore è stata evidente. ...Fra Caldaro e Montecarlo, anche con Riccardo Piatti e il super - preparatoreDalibor ... Infatti, nel grandell'ambiente italico di quegli anni, implose in coppa Davis nel 2009 a Cagliari, ... Joao Felix umilato da Simeone reagisce così: l'Atletico piomba nel caos CATANIA - La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 28enne ultras catanese per il lancio di un fumogeno in campo in occasione dell’incontro ...ECCELLENZA - In questi giorni esami specifici per capire se si tratti di stiramento o strappo Sorrisi smorzati quelli dell'Atletico Ascoli. La squadra bianconera riesce a centrare la sua seconda vitto ...