Xi | l’imperatore della Cina | ‘purgati’ 5 milioni di funzionari del partito

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Dal 16 ottobre al via inil XX Congresso delComunista. Il suo segretario, nonché presidenteRepubblica popolare cinese, Xi Jinping, 69 anni, sarà ‘incoronato’ al vertice delsuperpotenza mondiale per la terza volta. Diverrà così il più potente leader del paese dai tempi di Mao Zedong. Laè la superpotenza emergente del XXI secolo, lo Stato più popolato al mondo con 1 miliardo e 450di abitanti sugli 8 miliardi di umani sulla Terra (dati Worldometer 2022). Pechino amministra il quarto paese del mondo per estensione, con una superficie di 9,5di chilometri quadrati. Foto Ansa/Epa Mark R. CristinoXi Jinping, ricorda l’Agi, è diventato segretario generale delComunista 10 ...