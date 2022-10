(Di giovedì 13 ottobre 2022) A trent’anni dall’inizio dell’assedio di Sarajevo, il giornalista «mette ordine ai ricordi», in un confronto tra passato e preche investe la Bosnia, l’Ucraina e l’Italia dell’indifferenza. «Balcania» verrà presentato a Treviglio domenica 16 ottobre alle 20.45, in occasionerassegna di lettura e dintorni «buon tempo festival»

Il giornalista(alle 11), fra Balcani e Ucraina, ragionerà su "30 anni. Due guerre nel cuore dell'Europa". Pietro Gibellini, invece (alle 11), dialogherà con Lino Marconi e Achille ...La guerra non accenna a fermarsi: l'esplosione del ponte di Kerch ha scatenato la reazione di Vladimir Putin . Eppure l'Unione europea cosa fa Nulla per, che definisce 'questa guerra il più fragoroso fallimento dell'Europa'. Ospite dell'incontro 'Pace e guerra. Costruire un'alternativa possibile', il primo dei quattro appuntamenti ... Toni Capuozzo, l'odore della guerra si sente ancora Il presidente russo Vladimir Putin ha minacciato di chiudere il gas ai Paesi che adotterano il price cap e ha reagito con una violentissima ...La guerra non accenna a fermarsi: l'esplosione del ponte di Kerch ha scatenato la reazione di Vladimir Putin. Eppure l'Unione europea cosa fa Nulla per Toni Capuozzo, che definisce questa guerra il p ...