(Di giovedì 13 ottobre 2022) Roma, 13 ott. (Adnkronos) - Le piccole e medie imprese italiane potranno accedere alle soluzioni finanziarie diFct, la società del gruppo specializzata nel sostegno alla liquidità e alla gestione dei flussi di cassa, grazie all'integrazione con Itf, mediatore creditizio e fornitore difintech per software house. Lasarà lanciata ufficialmente in occasione del XIII Forum dei centridigitali strategie e percorsi di innovazione oggi a Milano. In dettaglio, sulla piattaforma di itfinance.it un'azienda interessata alo potrà visualizzare, direttamente dal proprio gestionale, le caratteristiche dell'offerta dedicata e, qualora voglia richiedere un affidamento, accedere automaticamente alla piattaforma diFct e avviare il percorso di istruttoria ...

Adnkronos

Re e di mettere il nostro know how a disposizione delle loro operatrici, impegnate ogni giorno nel supportare le donne vittime di violenza', ha dichiarato Alessandra Ricci , ad di. "Noi del ...Intesa Sanpaolo e, alaccordo di finanziamento in favore di Bee'ah per facilitare relazioni commerciali con PMI italiane Intesa Sanpaolo , attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking,e Bee'... Sace, al via partnership con Itf per facilitare accesso pmi a servizi factoring (Adnkronos) - Le piccole e medie imprese italiane potranno accedere alle soluzioni finanziarie di Sace Fct, la società del gruppo specializzata nel sostegno ...A spingere in questa direzione anche il legislatore, che ha promosso incentivi e agevolazioni a favore di aziende che investono nella transizione Scatto in ...