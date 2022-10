(Di giovedì 13 ottobre 2022) Jasminesfiderà Julenei quarti di finale del torneo WTA 250 di(cemento indoor). La toscana ha raggiunto questa fase dopo aver sbarrato la strada a due giocatrici ucraine. Prima la vittoria in rimonta su Marta Kostyuk e poi il bel successo agli ottavi su Dayana Yastremska, a cui ha lasciato solamente cinque game. Adesso il confronto non facile con la forte tedesca, che due settimane fa ha già sconfitto sul rosso di Parma dopo una dura battaglia di tre set (era il primo turno). La teutonica partirà favorita secondo le quote dei bookmakers. La velocità della superficie, infatti, sembrerebbe favorire i suoi colpi potenti e piatti rispetto al tennis meno penetrante di. Quest’ultima dovrà stare attentissima contro un’avversaria che quest’anno è ...

SPORTFACE.IT

La tennista toscana lascia cinque giochi all'ucraina vendicando la sconfitta di Lione. Ora la vincente di- Rakhimova J.b. D. Yastremska 6 - 4 6 - 1 Obiettivo quarti al Transylvania Open raggiunto per Jasmine, che vince comodamente 6 - 4 6 - 1 in 59 contro Dayana Yastremska dopo ......, dunque, conquista il successo in due parziali 6 - 4 6 - 1 sull'ucraina Dajana Yastremska e vola ai quarti di finale, dove affronterà la vincente della sfida tra la tedesca Julee ... Paolini-Niemeier domani in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Cluj-Napoca 2022