Orietta Berti ha mentito al GF Vip? Arriva una mezza smentita

Leggi su biccy

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Lunedì al GFAlfonso Signorini ha chiesto adse è vero che Tinto Brass in passato l’aveva contattata per recitare in un suo film. L’opinionista ha confermato i rumor, ma ha fatto delle precisazioni: “Sì quello che dici è vero, ma non proprio come pensate. Tinto mi ha contattata perché voleva che recitassi in uno dei suoi film. Mi ha spiegato tutto, io non dovevo spogliarmi. Il mio ruolo era della sorella maggiore della protagonista, ma comunque ho rifiutato. Insomma non se n’è fatto di nulla“. Iniziamo col botto.attrice di Tinto Brass.#GFpic.twitter.com/7H08TomCxu — IoScioccoBasito (@TPazzesco) October 10, 2022in un film di Tinto Brass? Parla il regista. Contattato dall’agenzia Adnkronos Tinto Brass ha detto di non ...