Ora è ufficiale | il green pass era una bufala

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Come ampiamente riportato su queste pagine, alla fine anche in Europa, sul tema dei sempre più contestati vaccini anti-Covid a mRNA, ci è accorti che le frottole hanno sempre le gambe dannatamente corte. In particolare, l’ammissione di Janine Small, responsabile per i mercati internazionali della Pfizer, durante una audizione del 10 ottobre al Parlamento europeo, circa la sostanziale inefficacia del relativo vaccino a bloccare i contagi, dimostra ancora una volta l’estrema fragilità scientifica su cui si sono basate, soprattutto in Italia, le incostituzionali restrizioni per contrastare una pandemia a bassa letalità. Su tutte spicca con grande evidenza, in particolare per i pochi, onesti osservatori con la memoria di elefante, l’abominio democratico del tanto decantato, o lasciaare sanitario che si dir si voglia. Una ...