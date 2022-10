Mbappé | El Chiringuito | “Ora è il Real Madrid a non volerlo”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ormai sono all’ordine del giorno le notizie su Kyliandesideroso di voler cambiare maglia solamente pochi mesi dopo aver rinnovato con il Psg. Ma secondo quanto riporta ‘El’ ora sarebbe ila non essere interessato all’attaccante. I Blancos di Florentino Perez hanno inseguito la stella transalpina per mesi e pare non abbiamo apprezzato il dietrofront risalente al mese di maggio. SportFace.

